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Бежавшего из новокузнецкого суда нашли в подъезде

Главная Происшествия
Кемерово
15:00 1 Февраля 2020
побег, суд, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Новокузнецке задержан Андрей Федоров. Он сбежал из здания Кузнецкого районного суда города 29 января после вынесения приговора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Операцию по задержанию провели сотрудники уголовного розыска при поддержке полицейского спецназа.

«Оперативники получили информацию, что осужденный находится в подъезде одного из домов в Центральном районе города, где впоследствии он и был обнаружен. Беглец успел сменить одежду и был не похож на свое изображение на фото», - отметили в главном управлении МВД России по Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Андрей Федоров неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи, а 29 января получил 15 лет лишения свободы за грабеж. После оглашения приговора он решился на побег.

«Сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму. Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда в неизвестном направлении», - сообщало тогда следственное управление СКР по Кемеровской области.

После инцидента в суде следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи) и ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области

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