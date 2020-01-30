В Новокузнецке обвиняемый избил конвоира и сбежал из суда

В кузбасском городе Новокузнецке подсудимый сбежал прямо из зала суда. На побег он решился, выслушав приговор, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел вчера во второй половине дня в одном из районных судов.

«Сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму. Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда в неизвестном направлении. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого», - говорится о происшествии на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным следователей, травму лица получил начальник конвойной службы управления МВД России по Новокузнецку. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

В пресс-службе главного управления МВД России по Кемеровской области уточнили, что сбежал из здания Кузнецкого райсуда 33-летний уроженец Междуреченска Андрей Федоров. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи, а на этот раз получил 15 лет лишения свободы за грабеж.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области