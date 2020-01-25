На кузбасском предприятии «Новотранса» частично обрушилась кровля

Вчера вечером в Прокопьевске частично обрушилась кровля вагоносборочного цеха «Кузбасского вагоноремонтного предприятия» (КВРП) «Новотранса». Погибших в результате инцидента нет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обрушение произошло примерно в 17:30.

«Рабочие, находящиеся на смене, услышали треск, после чего незамедлительно вышли из здания. В этот момент произошло обрушение кровли. На данный момент имеется информации о том, что в больницу обратилась 47-летняя женщины с ушибленной раной», - описали ситуацию в следственном управлении СКР по Кемеровской области.

«В том месте, где произошло обрушение на стапелях стояло три нитки вагонов и их общая высота на стапелях около 4 м. Вот на крыши этих вагонов и «сели» обрушившиеся с одной стороны балки, поэтому люди, находившиеся на земле между вагонами, не пострадали», - пояснил на своей странице в соцсети Instagram мэр Прокопьевска Андрей Мамаев.

Сегодня «Новотранс» сообщил о том, что в ближайшее время на предприятии будет открыта вторая очередь производства, где до завершения реконструкции будут проводиться ремонты. До этого момента часть плановых ремонтов КВРП будет проводиться на заводах «Новотранса» в Алтайском крае, Иркутской и Московской областях.

Как писали Sibnovosti.ru в декабре прошлого года, «Новотранс» планирует строительство второй очереди КВРП с объемом инвестиций 1,19 млрд руб. Мощность предприятия по ремонту вагонов составит 15 тыс. вагонов в год. Здесь будет создано 700 новых рабочих мест.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области