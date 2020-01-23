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В хакасской тайге спасли замерзавшего мужчину

Главная Происшествия
Кемерово
15:24 23 Января 2020
мчс, вертолет, мужчина
Автор: Sibnovosti.ru
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В хакасской тайге едва не замерз человек. Мужчину пришлось спасать с помощью авиации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Эвакуация была проведена после того, как в Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение от оператора «системы 112» Кемеровской области о том, что в районе недействующего Усинского марганцевого месторождения мужчина получил обморожение. По данным главного управления МЧС по Кемеровской области, вывезти его наземным транспортом из труднодоступной местности было невозможно.  

«Было принято решение задействовать борт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, базирующийся в аэропорту Абакана (Республика Хакасия)», - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего доставили на лечение в Абакан.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области

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