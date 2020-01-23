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Число жертв кузбасского ДТП выросло до трех

Главная Происшествия
Кемерово
11:58 23 Января 2020
дтп, погиб, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области скончался еще один пострадавший во вчерашнем крупном ДТП. Таким образом, число жертв достигло трех, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мужчина, госпитализированный после произошедшего накануне в Беловском районе Кузбасса столкновения трех отечественных автомобилей, скончался в больнице», -  рассказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе областного Центра медицины катастроф.

Речь идет о водителе «Лады Приоры», попавшей в ДТП на трассе Белово – Гурьевск – Салаир.

По данным главного управления МВД России по Кемеровской области, водитель «Лады Приоры» при обгоне автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной ВАЗ-2115, после чего «Ладу» отбросило на попутный ВАЗ-2107. В результате ДТП погибло две женщины – водитель и пассажир ВАЗ-2115. Водителя и пассажира «Лады Приоры» тогда доставили в медицинские учреждения.

Тем временем, кемеровский Гидрометцентр предупредил об ухудшении видимости на дорогах региона 23 января. Это связано со снегопадами, метелями и усилением ветра до 15-20 м/с.

 

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