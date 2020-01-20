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На обходе Новокузнецка очередное ДТП со смертельным исходом

Главная Происшествия
Кемерово
16:02 20 Января 2020
дтп, погиб, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека погибло в ДТП в Кемеровской области. Автомобили столкнулись на территории Новокузнецкого района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Происшествие зарегистрировано на автомобильном обходе Новокузнецка. Водитель автомобиля Suzuki не учел погодные условия, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi.

«От полученных в ДТП травм он и его пассажирка погибли. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров Mitsubishi, в том числе двое детей в возрасте 10 и 15 лет», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» сообщение пресс-службы главного управления МВД по Кемеровской области.

Как сообщали Sibnovosti.ru, на обходе Новокузнецка в декабре прошлого года произошло два крупных ДТП. В начале месяца здесь столкнулись два грузовых автомобиля – Scania и «КамАЗ». В результате 45-летний водитель «КамАЗа» погиб, а водитель Scania попал в больницу. 20 декабря столкновение бензовоза и мазутовоза вызвало пожар, из-за которого пришлось перекрыть трассу. Погиб один из водителей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области

 

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