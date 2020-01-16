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Стрелок в новокузнецком суде оказался участником судебного разбирательства

Главная Происшествия
Кемерово
17:45 16 Января 2020
стрельба, суд, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело о стрельбе в мировом суде в Новокузнецке в центральный аппарат ведомства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Дело было возбуждено по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент на судебном участке №4 мировых судей Центрального района произошел сегодня утром. Из сообщения СКР стали известны подробности трагедии.

45-летний мужчина с ружьем пришел в судебный участок мирового суда, который расположен на ул. Энтузиастов,9, утром. На входе его остановил судебный пристав, в которого мужчина выстрелил. Затем он прошел в здание и выстрелил в женщину, находившуюся в суде в качестве свидетеля по одному из дел. Стрелка задержали приставы и росгвардейцы.

Пристав скончался. Пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

«В 2018 году муж пострадавшей сначала попытался на тракторе задавить Артема Пакалова - мужчину, устроившего сегодня стрельбу, а затем разломал ему постройки на даче, в том числе гараж. С тех пор они судились, сегодня было заседание по делу о порче имущества стрелявшего», - рассказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» источник, знакомый с обстоятельствами дела.

По данным ТАСС, судебный пристав, который погиб, воспитывал четверых детей. Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом его смерти.

Фото: youtube-канал СКР

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