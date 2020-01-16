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Судебного пристава застрелили в новокузнецком суде

Главная Происшествия
Кемерово
11:22 16 Января 2020
погиб, стрельба, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Неизвестный расстрелял посетителей мирового суда в Новокузнецке. Один человек погиб, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 9:20 прошел вызов новокузнецкой скорой о том, что в здании на Энтузиастов,9, в здании, где находятся мировые судьи, два огнестрельных ранения … Два пострадавших, мужчина и женщина», - рассказали ТАСС в пресс-службе областного Центра медицины катастроф.

Один из пострадавших - судебный пристав, получивший ранение в брюшную полость, – скончался в машине скорой помощи. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Источник в правоохранительных органах предположил, что стрельбу открыл подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями.

«Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля», - приводит его слова информагентство.

Стрелок задержан.

По данным электронного справочника 2ГИС, по адресу ул. Энтузиастов,9 в Новокузнецке располагается судебный участок №4 мировых судей Центрального района.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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