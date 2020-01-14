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Водитель Toyota устроил массовое ДТП в Кемерове

Главная Происшествия
Кемерово
11:33 14 Января 2020
дтп, движение, мост
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупное ДТП произошло в Кемерове. Оно спровоцировало на дорогах города девятибалльные пробки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП зарегистрировано около 08:00. На ул. Терешковой вблизи транспортной развязки в сторону района Лесная поляна столкнулось сразу семь автомобилей.

«Водитель автомобиля Toyota двигаясь со стороны Рудничного района не справился с управлением и совершил поочередные столкновения с тремя автомобилями, двигавшимися в попутном направлении, а затем выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя автомобилями», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» сотрудника пресс-службы областного управления ГИБДД.

По данным информагентства, из-за массовой аварии было полностью приостановлено движение по обоим полосам по участку дороги на проспекте Шахтеров, затруднено движение по Кузбасскому и Кузнецкому мостам.

Фото: pixabay.com

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