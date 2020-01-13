Новосибирский лыжник погиб в Шерегеше

Турист из Новосибирской области погиб в Кузбассе. Несчастный случай произошел на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Трагедия случилась в минувшую субботу.

«Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок. Спасатели подъехали, первую помощь оказали, спустили вниз, там уже ждала скорая помощь. Отвезли в центральную районную больницу, там провели операцию. Вечером он умер в реанимации», - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области.

В сообщении информагентства указывается, что погибшему было 35 лет.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале декабря прошлого года в Шерегеше погиб турист из Новокузнецка. 33-летний сноубордист катался с друзьями вне оборудованной трассы, провалился в ручей с головой и задохнулся.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш