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Два землетрясения произошли ночью на Кузбассе

Главная Происшествия
Кемерово
13:50 12 Января 2020
землетрясение, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Этой ночью в Кемеровской области зафиксировано два землетрясение. Первое - магнитудой 3,9  - по данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, произошло на серной окраине поселка Краснобродский в 00:20 по московскому времени.

Второй толчок был слабее - магнитуда составила 2,5. Эпицентр находился на восточной окраине города Ленинск-Кузнецкий.

Как заявили в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе, в основном, имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.

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