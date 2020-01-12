Два землетрясения произошли ночью на Кузбассе

Этой ночью в Кемеровской области зафиксировано два землетрясение. Первое - магнитудой 3,9 - по данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, произошло на серной окраине поселка Краснобродский в 00:20 по московскому времени.

Второй толчок был слабее - магнитуда составила 2,5. Эпицентр находился на восточной окраине города Ленинск-Кузнецкий.

Как заявили в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе, в основном, имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.