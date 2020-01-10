Райсуд в Кемерове рассмотрит дело бывшего вице-губернатора

Центральный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело бывшего вице-губернатора Кемеровской области Евгения Хлебунова. Он курировал угольную промышленность региона в годы, когда им руководил губернатор Аман Тулеев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Судебное заседание запланировано на 17 января.

«Хлебунов Евгений Владимирович - ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», - цитирует ТАСС материалы дела.

По данным информагентства, бывшего вице-губернатора обвиняют в принуждении угольных предприятий к социально-экономическому сотрудничеству с региональными властями. Дело расследовалось следственным управлением СКР по Кемеровской области на основании оперативных материалов регионального управления ФСБ.

«По версии следствия, Хлебунов, имея полномочия на предоставление участков недр в пользование одной из угольных компаний, склонил ее руководство к социально-экономическому сотрудничеству с органами власти и заключению контракта на сумму более 60 млн руб., чем превысил свои должностные полномочия», - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Евгений Хлебунов был назначен вице-губернатором по топливно-энергетическому комплексу и экологии в апреле 2017 года. Как писали Sibnovosti.ru, в июле 2018 года его отставку принял новый руководитель Кузбасса Сергей Цивилев.