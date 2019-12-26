Погода спровоцировала ДТП в Кузбассе

В сложных погодных условиях, вызванных снегопадами и метелями, вчера в Западной Сибири произошло несколько ДТП. Об обстоятельствах происшедшего сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Топкинском районе Кемеровской области на 186-м км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» произошло сразу два столкновения. По данным главного управления МВД России по региону, сначала столкнулись грузовой автомобиль Scania и Mercedes-Benz. Погиб водитель легкового автомобиля. Затем произошло столкновение семи транспортных средств, обошлось без жертв.

«На месте происшествий работал весь личный состав ГИБДД ОМВД России по Топкинскому району… На короткий период участок федеральной трассы был полностью перекрыт. Впоследствии стражи порядка организовали реверсивное движение на данном участке, сегодня оно восстановлено в полном объеме в обе стороны», - сообщили сегодня в ведомстве.

В Шебалинском районе Республики Алтай на 567-м км автодороги Р-256 Чуйский тракт произошло столкновение автомобилей Toyota Voxy и Mercedes-Benz Sprinter (на фото). По данным МВД по региону, в районную больницу с полученными травмами было доставлено шесть пассажиров Mercedes и один пассажир Toyota. В министерстве отметили, что оба водителя были трезвыми.

Фото: сайт МВД по Республике Алтай