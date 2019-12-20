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Пожар после аварии с бензовозом перекрыл трассу «Сибирь» в Кузбассе

Главная Происшествия
Кемерово
16:43 20 Декабря 2019
дтп, столкновения, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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На трассе в Кемеровской области столкнулись бензовоз и мазутовоз. В результате ДТП вспыхнул пожар, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла около 14:10 на 191-м км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского района Кемеровской области. По информации управления МВД региона, размещенной на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», в результате столкновения произошел розлив топлива, которое затем загорелось. Движение на трассе было перекрыто.

В сообщении говорится, что информация о пострадавших или погибших уточняется. По данным же информагентства «Интерфакс-Сибирь», которое ссылается на неназванный источник, водитель одной из машин сгорел в кабине.

Напомним, 5 декабря в Кемеровской области из-за аварии пришлось ограничивать движение на автомобильном обходе Новокузнецка. Тогда в результате столкновения грузовых автомобилей Scania и «КамАЗ» погиб водитель «КамАЗа».

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области

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