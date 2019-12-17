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У кузбасского Междуреченска снова подземный толчок

Главная Происшествия
Кемерово
09:30 17 Декабря 2019
землетрясение, служба, города
Автор: Sibnovosti.ru
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В Западной Сибири новый подземный толчок. На этот раз он зафиксирован в Кемеровской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подземный толчок магнитудой 3,5 зарегистрировал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Он произошел в ночь на 17 декабря. Эпицентр расположен примерно в 9 км от города Междуреченска. Напомним, подземные толчки на территории у Междуреченска регистрировались и 21 ноября этого года. Тогда магнитуда доходила до 3,8.

«По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе, в основном, имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе», - отмечает «Интерфакс-Сибирь».

Фото: сайт Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

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