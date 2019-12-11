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Сноубордист в кузбасском Шерегеше задохнулся под снегом

Главная Происшествия
Кемерово
12:17 11 Декабря 2019
снегопад, погиб, курорт
Автор: Sibnovosti.ru
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На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области погиб сноубордист. Об обстоятельствах происшествия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

«Установлено, что 33-летний сноубордист катался с друзьями вне оборудованной трассы. В какой-то момент он упал головой вниз, к тому моменту, когда друзья откопали его, он скончался», - рассказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным сайта горнолыжного курорта, речь идет о Евгении Горбунове из Новокузнецка. Он катался на необорудованной трассе рядом с подъемником «Хлебница» и провалился в ручей с головой.

«Каждый снежный сезон в Шерегеше происходит подобная трагедия. Сильный снегопад забирает по одному туристу. Снежные ямы, конусы под елями и курумник (нагромождение обломков скал – Sibnovosti.ru). Вот неполный перечень мест, которые нужно особенно избегать сразу во время снегопадов…», - отмечается в сообщении на сайте курорта.

Напомним, в последние дни в Шерегеше прошли обильные снегопады. Они вызвали перебои в работе общественного транспорта.

Фото: сайт горнолыжного комплекса Шерегеш

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