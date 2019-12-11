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В райсуд поступило дело экс-руководителя кемеровского управления МЧС

Главная Происшествия
Кемерово
10:47 11 Декабря 2019
мчс, пожар, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Дело о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» будет рассматривать Центральный районный суд столицы Кузбасса. О предстоящем разбирательстве сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Дата поступления – 10.12.2019 г.», - сообщает ТАСС со ссылкой на карточку уголовного дела.

Его фигурантами являются экс-начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев. Материалы дела поступили в райсуд из Генпрокуратуры РФ.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, большая часть которых - дети.

По версии следствия, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев, зная о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», не приняли мер для проведения проверки. Кроме того, Александр Мамонтов якобы с использованием своего служебного положения похитил почти 2 млн руб. областного главка МЧС. По данным ТАСС, в зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 160 РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 293 (халатность) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Это не единственное уголовное дело, возбужденное после трагедии в торгово-развлекательном центре. Как писали Sibnovosti.ru, в апреле 2019 года в Заводской райсуд Кемерова были направлены материалы дела, обвиняемыми по которому являются директор и технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, сотрудники ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, охранник «Кемеровского кондитерского комбината» Сергей Антюшин, начальник караула пожарной части №2 «1 отряда ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин.

Фото: сайт Следственного комитета Российской Федерации

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