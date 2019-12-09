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Кузбасский курорт Шерегеш засыпало снегом

Главная Происшествия
Кемерово
13:40 9 Декабря 2019
снег, курорт, лавина
Автор: Sibnovosti.ru
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Мощный снегопад затруднил перемещение транспорта в районе горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. О трудностях, с которыми столкнулись туристы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Городские и пригородные автобусы двигаются с задержками в 5-10 минут, междугородние - по графику. Задержки происходят из-за брошенных машин на обочинах, которые сужают дорогу», - рассказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Из-за снегопада высота сугробов выросла до 1,8 м. Несколько автомобилей засыпало полностью. На борьбу с заносами вышло более ста человек и 70 единиц техники.

Лавина засыпала участок дороги до поселка Усть-Кабырза. Расчистить ее удалось только к середине ночи на понедельник.

Фото: страница «Регион-42 Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

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