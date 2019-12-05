Столкновение двух грузовиков перекрыло обход Новокузнецка

На автомобильном обходе Новокузнецка временно ограничено движение. Причиной стала крупная автомобильная авария, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дорожный инцидент произошел на 28-м км обхода. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля – Scania и «КамАЗ». В результате 45-летний водитель «КамАЗа» погиб, а водитель Scania попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Предварительно установлено, что водитель «КамАЗа» двигался в сторону д. Сосновка, второй автомобиль - во встречном направлении», - говорится в сообщении главного управления МВД по Кемеровской области.

Возможно, будет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Фото: страница «ДТП Новокузнецка» в соцсети «ВКонтакте»