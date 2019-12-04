Кузбасских угольщиков будут судить за незаконную добычу

В Кузбассе расследуется уголовное дело о незаконной добыче угля. Ее объем составил 239 тыс. т, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Транспортные полицейские установили, что уголь, экспортируемый по железной дороге, добывался за границей горного отвода, определенной действующей лицензией. Площадь нелегальной выработки превысила 19 га с нарушением лицензионных границ на 550 м», - говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным правоохранительных органов, учредитель, директор и главный маркшейдер разреза «вступили в преступный сговор с целью незаконного обогащения». Незаконная добыча была организована с марта 2016 года по декабрь 2017-го, а вред государству силовики оценили примерно в 629 млн руб. (не считая незаконной вырубки деревьев на площади 3,7 га). Уголовное дело возбуждено осенью 2018 года по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

«Доход руководителей разреза от незаконной предпринимательской деятельности исчисляется суммой, превышающей 307 млн руб.», - отмечается в сообщении.

Название разреза не указывается. Отмечается лишь, что разрез находится в Новокузнецком районе, а уголовное дело уже передано в суд.

Фото: сайт управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу