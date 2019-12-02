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Семь человек получили травмы после ДТП со «скорой» в Кузбассе

Главная Происшествия
Кемерово
12:25 2 Декабря 2019
происшествия, авария, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Беловском районе Кузбасса столкнулись три автомобиля, в том числе машина скорой помощи. В результате аварии пострадали семь человек, сообщили СМИ представители областной медицины катастроф 2 декабря. 

Авария произошла на трассе «Белово-Гурьевск». На месте работают сотрудники ГИБДД - все обстоятельства ДТП выясняются. 

В числе пострадавших оказались трое сотрудников скорой помощи, погибших в результате столкновения нет. Одного пассажира пришлось госпитализировать в Ленинск-Кузнецкий, у остальных диагностировали легкие и средние травмы - их жизни ничего не угрожает. 

Напомним, накануне в Забайкалье с моста в реку Куэнга с высоты около 10 м упал рейсовый автобус. 19 человек погибли. 

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