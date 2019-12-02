Семь человек получили травмы после ДТП со «скорой» в Кузбассе

В Беловском районе Кузбасса столкнулись три автомобиля, в том числе машина скорой помощи. В результате аварии пострадали семь человек, сообщили СМИ представители областной медицины катастроф 2 декабря.

Авария произошла на трассе «Белово-Гурьевск». На месте работают сотрудники ГИБДД - все обстоятельства ДТП выясняются.

В числе пострадавших оказались трое сотрудников скорой помощи, погибших в результате столкновения нет. Одного пассажира пришлось госпитализировать в Ленинск-Кузнецкий, у остальных диагностировали легкие и средние травмы - их жизни ничего не угрожает.

Напомним, накануне в Забайкалье с моста в реку Куэнга с высоты около 10 м упал рейсовый автобус. 19 человек погибли.