В Сибири задержали серийных похитителей денег из банкоматов

Сотрудники уголовного розыска Кузбасса и Красноярского края задержали серийных похитителей денег из банкоматов. Ограбления проходили на территории двух регионов, рассказали в ГУ МВД России.

Первую попытку ограбить банкомат трое жителей Новокузнецка совершили в Красноярске. Для этого они угнали автомобиль ВАЗ-2110, припаркованный во дворе. На угнанной машине они подъехали к одному из терминалов и попытались вскрыть его. Сигнализация спугнула злоумышленников - в банкомате находилось почти 5 млн рублей.

Второе преступление грабители совершили спустя 1,5 месяца в Новокузнецке. Они попытались украсть из банкомата 2 млн рублей. Эта попытка также оказалась безрезультатной, пояснили в полиции.

Злоумышленников удалось задержать. Суд избрал меру пресечения для подозреваемых. Троих фигурантов отправили под стражу, один находится под подпиской о невыезде.