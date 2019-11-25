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В Сибири задержали серийных похитителей денег из банкоматов

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Кемерово
16:03 25 Ноября 2019
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники уголовного розыска Кузбасса и Красноярского края задержали серийных похитителей денег из банкоматов. Ограбления проходили на территории двух регионов, рассказали в ГУ МВД России. 

Первую попытку ограбить банкомат трое жителей Новокузнецка совершили в Красноярске. Для этого они угнали автомобиль ВАЗ-2110, припаркованный во дворе. На угнанной машине они подъехали к одному из терминалов и попытались вскрыть его. Сигнализация спугнула злоумышленников - в банкомате находилось почти 5 млн рублей. 

Второе преступление грабители совершили спустя 1,5 месяца в Новокузнецке. Они попытались украсть из банкомата 2 млн рублей. Эта попытка также оказалась безрезультатной, пояснили в полиции. 

Злоумышленников удалось задержать. Суд избрал меру пресечения для подозреваемых. Троих фигурантов отправили под стражу, один находится под подпиской о невыезде. 

«Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 и частью 2 статьи 166 УК РФ. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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