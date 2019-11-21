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Кузбасс был потрясён

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Кемерово
14:19 21 Ноября 2019
землетрясение, города, служба
Автор: Sibnovosti.ru
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Подземные толчки зарегистрированы сегодня в Кемеровской области. Сейсмические события происходили дважды, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первый раз - в 07:27 в окрестностях Междуреченска. К востоку от города было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8, следует из данных Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН». Второй раз подземный толчок случился в 12:03. Его эпицентр находился в 10 км к юго-востоку от того же города.

«По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе, в основном, имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе», - отмечает информагентство «Интерфакс-Сибирь».

Фото: сайт Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

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