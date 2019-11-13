Отходы кузбасской колонии вылились в доходы

Руководитель одной из колоний главного управления ФСИН по Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Оно расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).

По данным следственного управления СКР по Кузбассу, в 2017-2019 годы ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение – 16» (ЛИУ-16) заключило с подрядными организациями госконтракты на откачку жидких бытовых отходов. Но фактически работы не проводились, а оплата выполненных работ производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения. В общей сложности на счета подрядных организаций из бюджета исправительного учреждения перечислено порядка 4,5 млн руб.

«В настоящее время 45-летний руководитель исправительного учреждения задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», - говорится в сообщении следственного управления.

ЛИУ-16 находится в новокузнецком поселке Абагур Лесной. В этом году СМИ сообщали об открытии на его площадях цеха по выпуску технической и пищевой полиэтиленовой пленки.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года бывший начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин получил 8,5 лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия).