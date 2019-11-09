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Стрелявший в кемеровского адвоката рассказал о мотивах преступления

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Кемерово
14:57 9 Ноября 2019
происшествия, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте 53-летнего жителя Находки, который подозревается в покушении на известного адвоката Алексея Учителя. Стрелок проведет в СИЗО два месяца, сообщили в Следкоме. 

По информации правоохранительных органов, 6 ноября обвиняемый несколько часов ожидал потерпевшего на автостоянке в Центральном районе Кемерова. Затем он выстрелил в 43-летнего сопредседателя коллегии адвокатов. После этого злоумышленник попытался скрыться, но его успели задержать. 

«Следствием рассматриваются все возможные  версии произошедшего, в числе которых  заказное убийство», - говорится в сообщении. 

Состояние потерпевшего оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает. 

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ, житель Находки у себя на родине работал директором автостоянки. В Кузбасс он приехал по поддельным документам. Сам обвиняемый признался, что оружие он нашел на улице, а убивать адвоката не хотел. Его цель - завладение автомобилем. 

Следствие проверяет мотивы стрелка.

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