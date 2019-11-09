Стрелявший в кемеровского адвоката рассказал о мотивах преступления

Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте 53-летнего жителя Находки, который подозревается в покушении на известного адвоката Алексея Учителя. Стрелок проведет в СИЗО два месяца, сообщили в Следкоме.

По информации правоохранительных органов, 6 ноября обвиняемый несколько часов ожидал потерпевшего на автостоянке в Центральном районе Кемерова. Затем он выстрелил в 43-летнего сопредседателя коллегии адвокатов. После этого злоумышленник попытался скрыться, но его успели задержать.

«Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых заказное убийство», - говорится в сообщении.

Состояние потерпевшего оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ, житель Находки у себя на родине работал директором автостоянки. В Кузбасс он приехал по поддельным документам. Сам обвиняемый признался, что оружие он нашел на улице, а убивать адвоката не хотел. Его цель - завладение автомобилем.

Следствие проверяет мотивы стрелка.