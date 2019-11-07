В Кемерове попытались застрелить известного адвоката

В Кемерове совершено покушение на одного из известных кузбасских адвокатов – Сергея Учителя. Сопредседатель коллегии адвокатов «Регионсервис» был ранен, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Нападение произошло вчера вечером, когда Сергей Учитель выходил из офисного здания. Он получил ранение в грудную клетку. Стреляли из пистолета с глушителем. Как сообщили в следственном управлении СКР по Кемеровской области, охранник здания вызвал скорую помощь и адвоката госпитализировали.

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», преступник пытался скрыться, но был задержан сотрудником охранно-конвойной службы городского управления МВД, который стал очевидцем произошедшего и охранником офисного здания. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Регионсервис» на сайте коллегии назван крупнейшей юридической фирмой России. Его клиентами являются такие крупные компании, как СУЭК, «Евраз» и др.