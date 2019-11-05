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Подозреваемые в убийстве экс-мэра кузбасского Киселевска задержаны

Главная Происшествия
Кемерово
13:55 5 Ноября 2019
убийство, мэр, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области задержаны двое жителей города Белово. Они подозреваются в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Кузбассу.

Напомним, убийство 59-летнего Сергея Лаврентьева произошло в ночь на 1 ноября. Его жена заметила на приусадебном участке силуэты двух людей и сообщила об этом супругу. Тот с охотничьим ружьем вышел из дома, после чего прозвучало несколько выстрелов. Супруга обнаружила у дома тела мужа и неизвестного ей мужчины с огнестрельными ранениями. Позднее стало известно, что второй погибший – житель Белово Марат Гарипов.

Уголовное дело было возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Приоритетной версией является разбойное нападение. По данным следственного управления, «в ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы».

Фото: youtube-канал Следственного комитета Российской Федерации

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