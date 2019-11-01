Бывший глава Киселевска не сдался без боя

Экс-мэр кузбасского Киселевска Сергей Лаврентьев, погибший в ночь на 1 ноября, по-видимому, сумел застрелить одного из нападавших. О подробностях громкого преступления сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Бывший градоначальник проживал с супругой в доме в киселевском поселке Верх-Чумыш. Как рассказали в следственном управлении СКР по Кемеровской области, супруга 59-летнего Сергея Лаврентьева заметила на приусадебном участке силуэты двух людей и сообщила об этом супругу. Тот с охотничьим ружьем вышел из дома, после чего прозвучало несколько выстрелов. Супруга обнаружила у дома тела мужа и неизвестного ей мужчины с огнестрельными ранениями.

«Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения. Предположительно, убитый мужчина являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет», - добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

«Минимум три человека было (нападавших). Один из них убит на месте происшествия, его личность установлена - это Марат Гарипов», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным, полученным информагентством, Марат Гарипов работал руководителем одной из спасательных групп в городе Белово.

Фото: youtube-канал Следственного комитета Российской Федерации