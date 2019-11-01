В кузбасском Киселевске убит бывший мэр

Неизвестные застрелили бывшего главу кузбасского Киселевска Сергея Лаврентьева. О резонансном преступлении сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Убийство произошло накануне вечером в доме Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш. В городском округе был объявлен «план перехват», на месте работают сотрудники правоохранительных органов», - сказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» источник, знакомый с ситуацией.

Официального сообщения на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области на этот счет пока нет.

Как писали Sibnovosti.ru, кемеровский облсовет принял отставку Сергея Лаврентьева по собственному желанию в ноябре 2018 года. Он возглавлял шахтерский город с 2003 года.

Фото: youtube.com