Следователи заинтересовались взрывом сейфа в одной из квартир Новокузнецка

Следственное управление СК по Кемеровской области заинтересовалось взрывом сейфа в одной из квартир Новокузнецка. Сейчас проходит доследственная проверка.

Накануне в больницу поступили 66-летний мужчина и 63-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.

«По предварительной информации, в дневное время мужчина пришел в квартиру двоюродной сестры, чтобы открыть сейф с охотничьими принадлежности умершего супруга родственницы. При помощи болгарки он стал распиливать сейф, произошел хлопок, металлическую конструкцию разорвало», - говорится в сообщении ведомства.

В результате жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, правоохранительных органов и «скорую помощь», потерпевших госпитализировали. После взрыва жители многоэтажки были эвакуированы. После оценки последствий взрыва они вернулись в свои квартиры.