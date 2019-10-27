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Следователи заинтересовались взрывом сейфа в одной из квартир Новокузнецка

Главная Происшествия
Кемерово
16:14 27 Октября 2019
взрыв, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственное управление СК по Кемеровской области заинтересовалось взрывом сейфа в одной из квартир Новокузнецка. Сейчас проходит доследственная проверка. 

Накануне в больницу поступили 66-летний мужчина и 63-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.

«По предварительной информации, в дневное время мужчина пришел в квартиру двоюродной сестры, чтобы открыть сейф с охотничьими принадлежности умершего супруга родственницы. При помощи болгарки он стал распиливать сейф, произошел хлопок, металлическую конструкцию разорвало», - говорится в сообщении ведомства.

В результате жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, правоохранительных органов и «скорую помощь», потерпевших госпитализировали. После взрыва жители многоэтажки были эвакуированы. После оценки последствий взрыва они вернулись в свои квартиры.

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