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В Кузбассе медведь растерзал охотника

Главная Происшествия
Кемерово
12:50 24 Октября 2019
кузбасс, происшествия, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Топлинском районе 64-летнего мужчину растерзал медведь — от полученных травм охотник скончался, сообщили в следственном комитете. 

Инцидент произошел 23 октября. Вчера в полдень житель Кузбасса отправился в лес, взяв с собой охотничье ружье мелкого калибра. Мужчина не вернулся домой, на его поиски отправился сын потерпевшего с другом. В лесу приятели увидели хищника и выстрелили в него из ружья. 

«Так как уже было темно, они не знали, попали в животное или нет, и угрожает ли им опасность. Мужчины позвонили егерю и попросили о помощи. Охотоведы, осмотрев местность, обнаружили застреленного медведя, а недалеко от него и тело 64-летнего мужчины с ранами от нападения животного», — рассказали следователи. 

Сейчас правоохранители проводят проверку. Им предстоит определить причину смерти мужчины, а также выяснить, были ли у охотника разрешающие документы на отстрел животных. По результатам проверки будет принято  процессуальное решение.

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