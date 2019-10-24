В Кузбассе медведь растерзал охотника

В Топлинском районе 64-летнего мужчину растерзал медведь — от полученных травм охотник скончался, сообщили в следственном комитете.

Инцидент произошел 23 октября. Вчера в полдень житель Кузбасса отправился в лес, взяв с собой охотничье ружье мелкого калибра. Мужчина не вернулся домой, на его поиски отправился сын потерпевшего с другом. В лесу приятели увидели хищника и выстрелили в него из ружья.

«Так как уже было темно, они не знали, попали в животное или нет, и угрожает ли им опасность. Мужчины позвонили егерю и попросили о помощи. Охотоведы, осмотрев местность, обнаружили застреленного медведя, а недалеко от него и тело 64-летнего мужчины с ранами от нападения животного», — рассказали следователи.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Им предстоит определить причину смерти мужчины, а также выяснить, были ли у охотника разрешающие документы на отстрел животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.