Кальянную в жилом доме Новокузнецка удалось закрыть только через суд

Кальянную студию в жилом доме Новокузнецка удалось закрыть только через суд. Заведение располагалось на первом этаже четырехэтажки. Жители не раз обращали внимание владельцев заведения на то, что запах курительных смесей распространяется на весь дом. В итоге люди обратились в Роспотребнадзор.

«При проведении расследования было установлено, что содержание формальдегида и оксида углерода превышает допустимый норматив, оказывает опасное и вредное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей дома. Помимо этого, были осуществлены измерения показателей вредных веществ в квартире, расположенной над кальянной студией. Выяснилось, что концентрация не соответствует требованиям», – заявили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу.

В результате суд посчитал владельца кальянной виновным в «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Сейчас деятельность приостановлена судебными приставами на 10 дней.