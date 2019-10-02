Жертвами пожара в Новокузнецке стали три человека

Несколько человек погибло в результате крупного пожара в Новокузнецке. Он произошел в производственном помещении, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Три человека погибли, кем они являлись, пока неизвестно. Один человек пострадал, у него диагностированы рваные раны, откуда они появились, пока неизвестно», - сообщили «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе областного центра медицины катастроф.

По данным информагентства, пожар вспыхнул на складе кровельных изделий в Центральном районе крупнейшего города Кемеровской области. Сайт «Новокузнецк.ру» уточняет, что горело помещение в торгово-складском комплексе «Союз» на ул. Кольцевой.

Пожар уже потушен. На месте работают не только пожарные, но и следователи.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области