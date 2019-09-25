Смерть младенца обошлась кемеровской больнице в 2 млн рублей

Кемеровское ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» выплатит 2 млн руб. женщине, у которой из-за не проведенного вовремя кесарева сечения умер младенец. О решении Ленинского райсуда Кемерова сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь в судебном решении идет о компенсации морального вреда. По данным ТАСС, дежурный врач не выбрал правильную тактику ведения родов и своевременно не провел операцию кесарево сечения.

«Суд считает необходимым взыскать с ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница» ... 2 015 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей – компенсация морального вреда, 15 000 рублей - судебные расходы», - цитирует информагентство решение по делу.

Представитель медучреждения в суде не стал оспаривать, что смерть ребенка наступила в результате ошибки врача.

Фото: сайт ГАУЗ «Областная детская клиническая больница»