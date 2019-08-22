Массовая драка в кузбасском селе: двое раненых и два уголовных дела

Массовая драка в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса привела к возбуждению двух уголовных дел. Ножевые ранения в этой драке, в которой приняло участие около двух десятков человек, получили двое мужчин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МВД по Кемеровской области, драка произошла вчера. В полицию о двух пострадавших с ножевыми ранениями сообщили из медицинского учреждения, куда те обратились. Согласно версии регионального полицейского главка, драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения», - говорится в сообщении ведомства.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», конфликт возник между жителями села и также проживающими в Подгорном цыганами. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, информагентство указывает, что многие участники потасовки были пьяны, некоторые из них ранее были судимы. Оба уголовных дела возбуждены по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В администрации Подгорного сообщали, что в селе пройдет народный сход.