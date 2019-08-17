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Три человека погибли в ДТП в Кузбассе

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Кемерово
10:00 17 Августа 2019
происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Кузбассе произошла аварии, в результате которой погибли три человека, еще трое получили травмы, их доставили в больницу. Авария произошла вчера на 26-м километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк», сообщили в ГИБДД. 

«По предварительной информации, столкновение трех автомобилей - Toyota, Kia и Chevrolet - произошло из-за нарушения ПДД водителем Kia, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП три человека погибли - двое мужчин и женщина, еще трое - две женщины и мужчина - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве. 

На месте смертельного ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности аварии сейчас выясняются. 

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