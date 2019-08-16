Все пострадавшие при взрывах выписаны из больницы Ачинска

Все пациенты, госпитализированные в Ачинскую межрайонную больницу после взрывов боеприпасов в поселке Каменка, выписаны. В пресс-службе краевого Минздрава уточнили, что на стационарном лечении остаются лишь те, кто был направлен в военный госпиталь.

В результате взрывов на складе боеприпасов 5 и 9 августа пострадали 40 человек, один из которых скончался.

«Всем пострадавшим, в зависимости от их состояния, была оказана необходимая медицинская помощь – амбулаторно либо в стационарных условиях. На момент госпитализации состояние пациентов характеризовалось как средней степени тяжести. В настоящий момент в стационаре города Ачинска пациенты из числа пострадавших отсутствуют», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в министерстве здравоохранения.

Отметим, что в Каменке ведутся восстановительные работы после ЧС – рабочие ремонтируют дома и восстанавливают инфраструктуру. Взрывы на складе артиллерийских боеприпасов начались в результате пожара. Причиной стал человеческий фактор.