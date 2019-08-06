Появились свидетели смерти пропавшего без вести при возгорании арсенала в Ачинске

Пропавший без вести при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском, скорее всего, погиб. Есть свидетели его смерти, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Есть свидетели, которые утверждают, что, скорее всего, мы его уже не вернем, но пока официально он считается пропавшим без вести», - заявил глава региона в комментарии для работающих в Ачинске журналистов.

В результате ЧП пострадали 12 человек. Госпитализация потребовалась шести из них – они находятся в районной больнице в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят амбулаторное лечение.

Накануне около 17 часов по красноярскому времени на складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка начался пожар, который привел к детонации. Взрывы прекратились только к 4 часам утра. В Ачинском и Назаровском районах Красноярского края объявлен режим ЧС. Из опасной зоны эвакуировано 16,5 тысяч человек. Жителям пока не рекомендуют возвращаться в свои дома. Минобороны назвало предварительную причину пожара – человеческий фактор.