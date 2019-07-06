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Совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского экстрадируют из Польши в Россию

Главная Происшествия
Кемерово
14:21 6 Июля 2019
пожар, обвинение, преступник, польша, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Совладельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского экстрадируют из Польши в Россию. Такое решение принял Окружной суд Варшавы.

По данным РИА Новости окончательно завизировать отправку Вишневского в Россию должен министр юстиции Польши.

«По делу Вячеслава В. информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерацией», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, бывшего руководителя «Кемеровского кондитерского комбината», на базе которого был построен торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше в марте этого года. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2013-2014 годах Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» за бездействие, «послужившее выгоде для обвиняемого, при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня»».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В нем погибло 60 человек, включая 37 детей.

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