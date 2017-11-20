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Посетители ночного клуба в Кемеровской области открыли стрельбу по охране

Главная Происшествия
Кемерово
07:35 20 Ноября 2017
происшествия, общество, стрельба, охрана
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В ночном клубе города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области в ночь на воскресенье, 19 ноября, произошла стрельба. В результате был убит один из охранников, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, между группой молодых людей и охранниками заведения произошел конфликт. Трое пьяных посетителей провоцировали конфликт с другими гостями клуба. Охранники попросили их покинуть заведение. Молодые люди уехали, но через некоторое время двое из них вернулись, зашли в клуб и один из них открыл стрельбу по охранникам из помпового охотничьего ружья 12-го калибра.

Один охранник — 25-летний житель Кемерово — скончался в больнице. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.

Подозреваемый, 31-летний ранее судимый житель Кемерово, вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов в городе Полысаево. У него изъято незарегистрированное ружье, оружие отправили на экспертизу. Кроме того, были задержаны еще трое участников драки.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

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