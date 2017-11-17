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МВД возбудило дело из-за захвата кузбасской шахты

Главная Происшествия
Кемерово
13:28 17 Ноября 2017
шахта, захват, уголовное, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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ГУ МВД России по Кемеровской области возбудило уголовное дело из-за произошедшего в ночь со среды на четверг захвата блока № 2 кузбасской шахты «Анжерская-Южная» - инцидент квалифицируют, как разбойное нападение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас установлены и задержаны 22 участника нападения на шахту. У них изъяли 4 травматических пистолета.

- Предварительно установлено, что данные граждане прибыли из разных городов России. Проникнув на предприятие, они с применением физической силы блокировали сотрудников охраны, повредили имущество в административном здании и похитили сервер видеонаблюдения, - уточнили в полиции.

Кроме того, силовики задержали в аэропорту Москвы предполагаемого организатора нападения на шахту. Данные о нем не раскрываются. Возбуждено уголовное дело по части третьей ст. 162 УК РФ (Разбой), максимальное наказание по ней – 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что силовой захват ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная» произошел в 5:00 по местному времени. Порядка 30 людей в масках, по словам очевидцев, проникли на территорию предприятия. Предполагаемая причина произошедшего - разногласия между конкурсными управляющими ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная», ООО «НПО «Гидроуголь» и ООО «Блок N3 ш. Анжерская-Южная» (осуществляет добычу угля на шахте по договору подряда). В октябре 2015 года в отношении шахты (ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная») введена процедура наблюдения. С февраля 2016 года ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная» находится в процедуре конкурсного производства.

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