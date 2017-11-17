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В интернете появилось видео из кузбасской шахты, где произошел рейдерский захват

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Кемерово
12:07 17 Ноября 2017
кузбасс, омон, захват, шахта
Автор: Sibnovosti.ru
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Стали известны подробности произошедшего в ночь со среды на четверг ЧП в блоке № 2 банкротящейся кузбасской шахты «Анжерская-Южная», где возникла угроза дестабилизации обстановки, предположительно, в результате разногласий конкурсных управляющих предприятия.

Как сообщают журналисты «Вести.Кузбасс», силовой захват блока шахты произошел в 5:00 по местному времени. Порядка 30 людей в масках, по словам очевидцев, проникли на территорию предприятия, разбили камеры видеонаблюдения, вскрыли серверы с жесткими дисками на которых хранится видеоинформация.

Под землей в это время находилось примерно 80 шахтеров, которые из-за происходящего не могли подняться на поверхность. Около 400 работников шахты в это же время не могли через КПП попасть на работу. Шахта была фактически блокирована. На место конфликта было вызвано руководство шахты, которое, в свою очередь, вызвало силовиков. На ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная» прибыл отряд ОМОНа, сейчас ведутся допросы, устанавливаются личности людей, участвовавших в захвате. По информации журналистов, произошедшее связано с процедурой банкротства второго блока шахты и является рейдерским захватом предприятия. По словам следователей, будет приниматься решение о юридической оценке событий. Напомним, официальных сообщений о произошедшем от правоохранительных органов Кузбасса пока не поступало.

Как ранее сообщал «Интерфакс», на сегодняшний день существуют разногласия между конкурсными управляющими ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная», ООО "НПО «Гидроуголь» и ООО «Блок N3 ш. Анжерская-Южная» (осуществляет добычу угля на шахте по договору подряда). В октябре 2015 года в отношении шахты (ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная») введена процедура наблюдения. С февраля 2016 года ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная» находится в процедуре конкурсного производства.

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