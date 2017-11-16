На шахту в Кузбассе ввели силы МВД

Власти Кемеровской области привлекли к обеспечению безопасности на шахте «Анжерская-Южная» сотрудников МВД. Меры предприняты из-за возможной угрозы дестабилизации обстановки, предположительно, в результате разногласий конкурсных управляющих предприятия.

Как пишет «Интерфакс», сотрудники МВД сейчас обеспечивают безопасность на ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная». По словам представителей кузбасской администрации, ранее губернатор Аман Тулеев провел совещание по ситуации на шахте, в ходе которого подчеркнул, что «правомерность действий собственников будет оцениваться правоохранительными органами». По данным информагентства, в ночь со среды на четверг неизвестные проникли на территорию шахты и пытались похитить документы.

- Неизвестные ворвались в проходную, захватили ее и поставили своих охранников. Взломали несколько компьютеров, очевидно, искали какую-то информацию, скорее всего, не на бумажном носителе, - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о разногласиях между конкурсными управляющими ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта Анжерская-Южная» и ООО «НПО «Гидроуголь» и ООО «Блок N3 ш. Анжерская-Южная» (осуществляет добычу угля на шахте по договору подряда).

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