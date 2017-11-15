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В Кузбассе содержание формальдегида в здании было превышено в 1 000 раз

Главная Происшествия
Кемерово
13:30 15 Ноября 2017
отравление, воздух, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Тайге судебные приставы опечатали на 30 суток несколько кабинетов в центре социального обслуживания населения. Причиной стало опасное содержание формальдегида в воздухе.

«Норма превышена в тысячу раз. Причем такие показатели лишь в нескольких комнатах, предназначенных для директора и сотрудников бухгалтерии», — сообщается в пресс-релизе УФССП.

Сейчас руководство центра с помощью специалистов ищет причину превышенного содержания вещества в воздухе, чтобы ее устранить.

Формальдегид внесен в список канцерогенных веществ как «вероятно канцерогенный для человека» (при этом доказано, что он вызывает рак у животных). Прием внутрь 60-90 миллилитров формальдегида смертелен, а хроническое отравление характеризуется похудением, головными болями, плохим сном и иногда — бронхиальной астмой.

Отметим, в июле этого года на территории муниципального детского сада в Кемерове сотрудники Росприроднадзора нашли недопустимое количество радона в воздухе. Судебные приставы закрыли учреждение на 60 дней.

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