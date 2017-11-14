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Обвиненных в хищении руководителей сибирского филиала немецкого концерна ждет суд

Главная Происшествия
Кемерово
18:14 14 Ноября 2017
уголовное, суд, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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Следователи Новокузнецка передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководства сибирского филиала международного концерна, производящего оборудование для горнодобывающей промышленности. По версии следствия, топ-менеджеры похитили у компании более 337 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, схему хищения денег у компании разработали гендиректор сибирского филиала концерна и финансист, в афере также участвовали двое руководителей новокузнецких компаний. Гендиректор заключала с ними фиктивные договоры на разного рода услуги, присваивая деньги. Кроме того, руководство филиала неправомерно выписывало себе значительные премии и возмещение командировочных расходов. Также директор филиала заключила ряд невыгодных сделок по аренде и ремонту помещений для нужд организации, чем причинила ущерб концерну на сумму около 21 млн рублей. Общая сумма нанесенного компании ущерба таким образом превысила 337 млн рублей.

В ГУ МВД не уточнили, о каком концерне идет речь, сославшись на следственные мероприятия, однако сказали, что речь идет о немецком предприятии. Ранее в кузбасских СМИ появилась информации о многочисленных финансовых нарушениях, которые обнаружили в 2014 году в ходе аудита в новокузнецком филиале представители концерна Becker Mining Systems со штаб-квартирой в городе Фридрихсталь, Германия. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в новокузнецком офисе концерна не удалось – телефоны офиса не отвечают.

В полиции отметили, что злоумышленникам удалось легализовать более 125 млн рублей из похищенных средств, в частности, на эти деньги была куплена гостиница за границей. Фигурантам дела предъявлены обвинения в присвоении, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Дело передано в суд.

Фото: pixabay.com

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