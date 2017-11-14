На водителя BMW, сбившего пенсионерку с четырьмя детьми в Кузбассе, завели дело

В Кемеровской области силовики возбудили уголовное дело в связи с произошедшим во вторник рано утром ЧП в городе Березовский. Водитель BMW 735 сбил пенсионерку, которая вела в школу четырех детей, одна из девочек погибла.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, дорожный инцидент в Березовском произошел во вторник, в 7:15 утра по местному времени на улице Калинина. Водитель седана BMW 735 не справился с управлением, в результате чего машина сбила людей, идущих по краю проезжей части навстречу двигавшемуся транспорту – 68-летнюю пенсионерку, которая вела в школу двух своих внучек и двух соседских детей. В результате ДТП погибла 7-летняя девочка, трое детей и пожилая женщина находятся в больнице.

В полиции подчеркнули, что по результатам предварительного медосвидетельствования водитель иномарки оказался трезв. Однако выяснилось, что на самом автомобиле были установлены разные шины – летняя и зимняя «резина» с разным рисунком протектора. Дело возбуждено по части третьей ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание по ней – 5 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области