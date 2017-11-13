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В Кузбассе осудили экс-сотрудницу банка за хищение со счетов клиентов 1,1 млн рублей

Главная Происшествия
Кемерово
15:11 13 Ноября 2017
криминал, банк, кража, общество, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ленинск-Кузнецкий городской суд в Кемеровской области вынес приговор 35-летней бывшей сотруднице банка, которая за неделю похитила со счетов клиентов более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Экс-сотрудница банка, используя свое служебное положение, при помощи мобильного сервиса обслуживания клиентов, незаконно подключенного к нескольким счетам, похищала денежные средства их владельцев. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,1 млн рублей. Причем эту сумму обвиняемая похитила за восемь дней», — сообщили в ведомстве.

Суд признал ее виновной в совершении кражи в особо крупном размере и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания для осужденной отстрочено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Также женщину обязали возместить банку причиненный материальный ущерб.

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