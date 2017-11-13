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Работу шахты в Кузбассе приостановили из-за выброса метана

Главная Происшествия
Кемерово
13:37 13 Ноября 2017
шахта, выбросы, авария, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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Инспекторы Ростехнадзора временно запретили работу шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе, где в ходе бурения скважины произошел выброс метана.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора, инцидент на территории ООО «ОЭУ Блок №2 шахта Анжерская-Южная» произошел 8 ноября. В ходе проверки на шахте инспекторы выяснили, что при бурении скважины барьерно-оградительной дегазации здесь произошел выброс метана. Загазирование горной выработки, по данным экспертов, составило 5%. По мнению специалистов, это могло привести к аварии на шахте.

- Бурение скважины барьерно-оградительной дегазации производилось без соблюдения требований по безопасному ведению работ. При этом инженерно-технические работники предприятия, ответственные за производственный контроль, не приняли меры по выводу людей из опасной зоны, а продолжали выдавать наряды на производство работ, не связанных с разгазированием данной горной выработки, - уточнили в ведомстве.

Инспекторы временно запретили работу шахты, передав документы по проверке в суд. Напомним, в июле 2017 года на шахте «Анжерская-Южная» произошел выброс метана, в результате которого погиб шахтер. Тогда суд суд признал ООО «ОЭУ Блок №2 шахта Анжерская-Южная» виновным по части первой ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности) и назначил наказание в виде приостановлении деятельности на 90 суток. По данным «Коммерсанта», до инцидента шахта прошла через процедуру банкротства, добычу на ней в последние месяцы вело ООО, принадлежащее местным бизнесменам, обещавшим вложить в шахту 1,5 млрд рублей.

Фото: flickr.com

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