В Кузбассе вынесли приговор экс-начальнику департамента транспорта

Кемеровский суд вынес приговор признанному виновным в мошенничестве бывшему начальнику областного департамента транспорта и связи Петру Шикалеву, похитившему полмиллиона у транспортных предприятий.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области, 36-летний чиновник был признан виновным по части третьей ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). По данным следствия, осенью 2016 года занимавший тогда пост главы дептранса Петр Шикалев от имени коммерческой компании подготовил фиктивные договоры на поставку металлических труб, а затем обязал руководителей транспортных компаний оплатить эти услуги, переведя деньги на счет фирмы.

Как выяснилось в ходе расследования, чиновник заверил всех участников сомнительной сделки, что деньги будут потрачены на служебные нужды. Однако полученные в результате махинации 500 тыс. рублей чиновник в итоге забрал себе. По решению суда, бывший глава департамента отправится в колонию общего режима на 1 год и 7 месяцев. Кроме того, он на два года лишен права занимать должности на госслужбе.

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