В конфликте дачников в Кемеровской области погибли три человека

В Кемеровской области дачник застрелил двух своих соседей, а затем покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщили в понедельник, 30 октября, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, днем в субботу, 28 октября, на территории одного из кузбасских садоводческих товариществ загорелся дом и рядом стоящий автомобиль.

Когда пожарные потушили огонь, они обнаружили тела 62-летнего мужчины и 57-летней женщины с огнестрельными ранениями. Затем на соседнем дачном участке нашли тело 69-летнего мужчины с ранением головы. Рядом с ним лежало охотничье ружье, в карманах одежды были обнаружены патроны.

Впоследствии выяснилось, что в течение почти полутора лет соседи спорили из-за границ своих участков. Семейная пара выиграла в суде, границы были пересмотрены в их пользу.

Следствие считает, что после этого проигравший в суде пенсионер взял ружье, зашел в соседский дом и там застрелил соседа, после чего вышел на улицу и выстрелил в сидевшую в машине соседку. Затем поджег дом, вернулся на свой участок и покончил с собой.